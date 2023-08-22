МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Букеты в РФ ко Дню знаний выросли в цене на 17%, а столица страны вернула себе лидерство — в Москве школьные букеты в этом году будут самыми дорогими, следует из материалов компании "Эвотор" (есть у РИА Новости). Россияне ожидают роста расходов на подготовку к школе, показал опрос

Накануне Дня знаний эксперты проанализировали среднюю стоимость цветочного букета в регионах РФ: оценка проводилась за период с 1 по 20 августа 2023 года и 2022 года, для анализа использовались данные чеков смарт-терминалов "Эвотор" в специализированных магазинах цветов.

"Средняя стоимость букета цветов в августе составила 1526 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году. В среднем самые дорогие букеты покупают москвичи, а самые дешевые ― пермяки", — говорится в материалах. В прошлом году самыми дорогими стали букеты в Приморье, которое сместило с первого места Москву — лидера 2021 года.

Так, москвичи в среднем тратили в августе на цветочный букет 2142 рубля, а жители Пермского края — почти в два раза меньше, 1105 рублей. Чуть дешевле московских цен — букет в Ханты-Мансийском автономном округе — в среднем 2077 рублей. Во "второй столице" — Санкт-Петербурге — его цена уже заметно ниже, 1684 рубля.

Заметно выше среднего по стране стоят букеты как в теплом Краснодарском крае (1952 рубля), так и в достаточно удаленной от него Иркутской области (1936 рублей). В Татарстане букет учителю обойдется в 1634 рублей; меньше, чем в среднем по России, траты к 1 сентября на цветы в Ставропольском крае (1431 рубль), Воронежской (1302 рубля) и Челябинской областях (1274 рубля).

По данным "Эвотора", в 2022 году году средняя цена школьного букета составила 1219 рублей (по продажам за 31 августа — 1 сентября 2022 года), в 2021 году — 1096 рублей, а в 2020 году — 984 рубля. Таким образом, если в 2023 году средняя стоимость букета цветов на конец августа составляла 1526 рублей, то из этого следует, что за три года она увеличилась в 1,5 раза.