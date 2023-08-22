МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Без хмеля пива не сварить, но на крепость напитка он практически не влияет, зато добавляет ему вкус и аромат в зависимости от сорта, балансируя излишнюю сладость солода, но о роли хмеля в пенном напитке знают чуть меньше половины россиян, следует из исследования, проведенного Россельхозбанком. Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов на поезд

В исследовании, которое проводилось в августе, приняли участие более 1 тысячи человек в возрасте от 21 до 55 лет.

"Хмель на крепость напитка практически не влияет, зато добавляет ему вкус и аромат в зависимости от сорта. Напитку хмель придаёт необходимую горечь, нивелирующую излишнюю сладость солода, а также добавляет хвойный аромат и выступает в роли натурального консерванта из-за своих антибактериальных свойств – практически половина опрошенных правильно ответили на этот вопрос (47% респондентов). А кроме того, хмель добавляют в пиво для стойкой и красивой пены", — говорится в материалах.

Неотъемлемым компонентом пивоварения хмель стал еще в пятнадцатом веке, придя на смену смесям ароматических трав. Ключевым производителем хмеля в РФ является Чувашия – именно так ответили 73,1% респондентов на вопрос, какой регион является основным хмелепроизводящим в нашей стране: в республике сегодня производится порядка 250 сортов хмеля, на нее приходится более 90% валового сбора "зеленого золота" России.

Растет хмель очень быстро: в хорошую весеннюю погоду побег за сутки может прибавить 5-10 сантиметров – этот правильный ответ выбрала половина опрошенных россиян (51,7%). Растущие побеги "завиваются" только по часовой стрелке — это знают 46,8% участников опроса знают.

Отвечая на вопрос об области применения хмеля, 43,5% опрошенных предположили, что он применяется только в пивоварении, 51,4% опрошенных указали также на косметологию и медицину, а 5,1% предположили использование хмеля в авиастроении. В свою очередь в самом банке сообщили, что использование хмеля не ограничивается сферой пищевой промышленности: например, в производстве косметических средств он добавляет приятный аромат и способствует укреплению волос и кожи, шишки хмеля, благодаря его уникальным противовоспалительным и антисептическим свойствам, используются в медицине и фармакологии.

Пиво – самый популярный алкогольный напиток в мире, а в общем рейтинге всех потребляемых жидкостей — занимает третье место после воды и чая: с этим согласны 52,3% респондентов. Другая половина (46,5%) отдала третье место кофе, остальные — затруднились ответить на вопрос. В целом напитки, которые содержат хмель, 47,3% респондентов употребляют несколько раз в неделю, 37,2% — несколько раз в месяц, а остальные 15,5% — предпочитают другие напитки.

Минсельхоз РФ ранее сообщал, что площадь посевов хмеля в РФ в 2022 году выросла в 1,5 раза, до 327 гектаров, и в ближайшей перспективе также ожидается рост в ряде регионов — например, уже в этом году сев расширили аграрии не только Чувашской Республики, но также Липецкой области, Краснодарского и Алтайского краев.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) на текущей неделе сообщила, что направила на рассмотрение в Минсельхоз проект подпрограммы по развитию хмелеводческой отрасли в России, в рамках которой предлагается значительно увеличить площади хмельников и обеспечить хозяйства саженцами: например, для того, чтобы к 2030 году получать стабильные урожаи хмеля в необходимом для пивоваров объеме, до 2024 года нужно увеличить площади хмельников с имеющихся 160 гектаров в Чувашии до 4000 гектаров.