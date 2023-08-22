МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" с помощью команды бывших сотрудников шведской IKEA начал выпускать мебель под собственным брендом — к концу 2025 года планируется нарастить ассортимент до 3 тысяч позиций, сообщили РИА Новости в компании. Сервис "Самокат" запустил собственный бренд одежды

До этого, в конце апреля, площадка объявила о том, что наняла команду специалистов из IKEA, ранее прекратившей деятельность в России. Тогда же говорилось и о планах компании по созданию готовых интерьерных решений, а также внедрению новых идей, связанных с упаковкой и перевозкой крупногабаритных товаров.

"Команда бывших топ-менеджеров из IKEA запустила продажи мебели под брендом "Яндекс Маркета"… В продаже уже представлены диваны и кровати. А до конца года ассортимент товаров пополнится предметами мебели для гостиной, кухни и спальни", — сообщили в маркетплейсе. В компании отметили, что видят большой потенциал в развитии e-com рынка мебели. Так, в ее планах — расширить ассортимент мебели собственного производства "до 3 тысяч позиций к концу 2025 года".

"Для производства сервис сотрудничает в основном с российскими фабриками. Команда сосредоточена на создании комплексных решений для интерьера… До конца года продажи мебели под брендом "Маркета" должны составить 10% оборота категории на площадке", — подсчитали там.

Кроме того, компания заключила стратегическое партнерство с брендом Hoff. До конца года площадка планирует увеличить оборот мебельной категории в три раза.

В начале августа 2022 года на "Яндекс Маркете" появился специальный раздел "Товары IKEA и аналоги". В нем были собраны товары от разных партнеров — например фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также от магазинов, продающих товары сети. Кроме того, на онлайн-площадке есть в продаже товары, привезенные партнерами из-за рубежа. Позже, в ноябре, компания объявила о том, что выкупит все оставшиеся в стране товары шведского бренда.