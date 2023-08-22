МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Объем производства обуви в Москве вырос почти на 20% за полгода, сегодня в сфере легкой промышленности Москвы работает более 200 предприятий, на которых трудятся свыше 10 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Новый "Москвич 6" представили на выставке в Москве

"За шесть месяцев 2023 года столичные обувные фабрики нарастили выпуск продукции на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в сфере легкой промышленности Москвы работает более 200 предприятий, на которых трудятся свыше 10 тысяч человек. В городе производят одежду, обувь, текстильную продукцию, изделия из кожи и многое другое.

"За первые шесть месяцев текущего года московские предприятия выпустили 812,6 тысячи пар обуви. Общий объем отгруженной продукции вырос на 46,8% в годовом выражении и достиг отметки в 11,5 миллиарда рублей. Это свидетельствует о плодотворной работе столичных производителей обуви по замещению товаров западных брендов, покинувших отечественный рынок", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.