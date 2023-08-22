РИМ, 22 авг — ПРАЙМ. Уровень семейных потребительских расходов итальянцев в 2023 году вырастет в среднем до 21 083 евро и превзойдет показатель до пандемии коронавирусной инфекции, прогнозирует национальная ассоциация итальянских предпринимателей Confcommercio. Итальянцы подписали петицию за отмену акцизов и НДС на бензин

"2023-й год можно обозначить как год возвращения к нормальной жизни, прежде всего благодаря существенному вкладу туристической отрасли", — говорится в сообщении организации. Туристические расходы, как отмечается, в 2023 году вырастут на 23,6%.

Согласно таблице, которую приводит ассоциация, семейные потребительские расходы в 2023 году составят в среднем 21 083 евро и превзойдут не только показатели прошлого года, когда расходы в среднем составили 20 810 евро, но и уровень 2019 года, когда итальянцы выделили на потребительские расходы 20 914 евро. Вместе с тем, ни нынешний, ни даже 2024-й годы не позволит превзойти уровень 2007 года, последнего перед крупным финансовым кризисом, когда они составили 21 569 евро.

Confcommercio также анализирует категории товаров, на которые итальянцы тратят с 1995 года. Согласно подсчетам ассоциации, сильный рост наблюдается у компьютеров и мобильных телефонов. Расходы на компьютеры и сопутствующие товары с 1995 года увеличились на 786%, но настоящий "бум" произошел в секторе мобильных телефонов, где траты с 2007 года выросли на 696,7%, а с 1995 года — на 5339%.