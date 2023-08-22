МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Антоном Пинским, с которым они уже открыли Stars Coffee (преемник Starbucks в РФ), следует из сообщения рэпера в социальной сети Instagram*. Российские рестораторы заявили о значительном росте цен на курицу и свинину

Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии — DP Eurasia — в понедельник объявил о намерении начать процесс банкротства ООО "Пицца Ресторантс" (DPRussia), сообщалось в релизе компании.

"В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами, с Антоном Пинским, и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством", — написал Тимати.

Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети. Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks стали ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". Открытие первых точек состоялось в августе 2022 года.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская