МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Фаст-фуд, русская и азиатская кухня — сегодня самые популярные в России концепции питания, они смогли вытеснить знаменитые итальянские рестораны, говорится в исследовании системы автоматизации ресторанов Absolut POS. Исследование показало, как хмель влияет на пиво

В нем приняло участи более 3 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов России. "Сети фаст-фуда оказались самым любимым у россиян форматом общепита — их предпочитают 34% жителей страны. В тройке самых популярных типов заведений также оказались рестораны смешанной и русской кухни — (27,6% опрошенных) и рестораны азиатской кухни, включая суши-бары — их предпочитают 19% респондентов", — рассказали аналитики.

Там отметили, что каждый десятый опрошенный ответил, что больше всего любит грузинскую кухню, "а вот к заведениям итальянской кухни и пиццериям интерес оказался самым низким — их выбрали всего 9% россиян", сообщили аналитики. "Если еще пять лет назад наибольшей популярностью пользовались рестораны итальянской кухни, то сегодня их вытеснило разнообразие концепций современного фаст-фуда, азиатской кухни и возможность заказать любимые домашние блюда — борщ или котлеты — даже в самом модном заведении", — отметил региональный директор Absolut POS в России и Белоруссии Алексей Смирнов.

Отмечается, что более трети россиян (31%) признались, что перестали ходить в кафе и рестораны, предпочитая готовить дома. "Четверть опрошенных (25%) ходят в рестораны раз в месяц, чуть меньше (17%) — посещают кафе 2-3 раза в год по праздникам. Еще 12% опрошенных ходят в рестораны несколько раз в неделю, а 15% — делают это несколько раз в месяц", — уточнили в исследовании.

"Из нестандартных ресторанных концепций наибольший интерес у россиян вызывает молекулярная кухня — такой формат готовы попробовать 17% опрошенных. Антикафе и true cost интересны 12% и 11% респондентов, соответственно. Каждый пятый (20%) хотел бы попробовать все варианты, но наибольшая доля потребителей все же консервативна — 38,4% сказали, что не готовы ходить в рестораны нестандартных концепций", — рассказали в компании.