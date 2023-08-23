МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Меньше всего среди регионов России на ювелирные украшения в первом полугодии вновь потратили на Алтае, при этом лидером остался Дагестан, свидетельствуют данные ювелирного холдинга Sokolov, с которыми ознакомилось РИА Новости. Названы регионы - лидеры по доле работников с зарплатой выше среднего

По итогам 2022 года эти два региона также возглавляли рейтинг с наибольшими и наименьшими тратами. Тогда средние расходы в Дагестане оценивались в 11 951 рубль, а на Алтае — 1 324 рубля.

"В среднем по России средний чек на ювелирные изделия вырос на 15% и составил 7 100 рублей. По стране он варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей… Абсолютным лидером по тратам на ювелирные украшения оказался Дагестан — 14 363 рублей. На втором месте — Москва со средним чеком 12 450 рублей. В тройку лидеров вошла Магаданская область (11 737 рублей)", — говорится в исследовании.

Среди лидеров также оказались Сахалинская область и Чукотка, при этом Краснодарский край расположился на седьмом месте, а Санкт-Петербург — на девятом.

"Меньше всего на украшения за первый квартал 2023 года потратили в Республике Алтай — в среднем 1 574 рублей. На втором месте оказалась Костромская область (3 224 рублей), на третьем — Калининградская область (3 392 рубля). В топ-5 регионов с самым низким средним чеком также вошли Республики Ингушетия (3 636 рублей) и Тыва (3 653 рубля)", — добавляется в материалах компании.

В свою очередь, лидером по темпу роста в первом полугодии стали рынки ювелирной розницы Ямало-Ненецкого автономного округа (+43%), Дагестана (+29%), Белгородской (+26%) и Омской областей (+26%). Следом — Ростовская область (+21%).

При этом по объему продаж в топе традиционно Москва (26,8 миллиарда рублей) и Санкт-Петербург (9,2 миллиарда рублей). В пятерку крупнейших ювелирных рынков также вошли Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.