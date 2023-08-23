МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. За последний месяц в России снизились цены на многие овощи и фрукты, сообщили "Известиям" в Минсельхозе. Поездки из России в Юго-Восточную Азию в июле подешевели больше других

По данным ведомства, морковь потеряла в цене 4,4%, репчатый лук — 23,1%, свекла — 6,2%, огурцы — 6,8%, а заметнее всех подешевели помидоры — на 25,7%.

Примечательно, что цены производителей на картофель в настоящий момент на 14,5% ниже, чем в августе 2022 года, а яблоки стоят дешевле, чем в прошлом году, на 5,4%.

Как прокомментировали в министерстве, сейчас на рынок поступают овощи и фрукты нового урожая от отечественных производителей, что способствует снижению отпускных цен. При этом прогнозируется, что снижение цен еще не достигло пика, и в августе-сентябре цены на овощи продолжат снижение.

В Минсельхозе отметили, что "задача по обеспечению граждан доступными овощами и фруктами высокого качества является одной из приоритетных в агропромышленном комплексе России". И "благодаря мерам государственной поддержки, внедрению новых технологий и активности инвесторов" в течение последних лет в России стабильно растут объемы производства в этом сегменте".

Причем в нынешнем году, согласно прогнозам ведомства, "ожидается сохранение позитивной динамики".

При этом в Минсельхозе уточнили, что доля импорта на российском рынке овощей за год составляет около 12%, а фруктов, в том числе экзотических, — порядка 47%. За исключение экзотики, овощи и фрукты импортируются в Россию в зимне-весенний период.

По данным государственной системы маркировки "Честный знак", в июле было зафиксировано снижение цен на многие виды молочной продукции. Например, сгущенное молоко подешевело на 2,86%, пастеризованное молоко — на 1,37%, кефир — на 1,23%.