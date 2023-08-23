МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ считает, что в повышении в РФ отпускных цен на детское питание швейцарского концерна Nestle нельзя исключать риска недружественных действий, поскольку акционерами компании являются представители недружественной страны, сообщили в пресс-службе министерства. Россияне отметили снижение цен на продукты питания, товары и услуги

Газета "Коммерсантъ" ранее в среду написала, что Nestle с сентября из-за девальвации рубля повышает на 9% отпускные цены на детское питание, включая заменители грудного молока.

"Стоит отметить, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие", — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"При этом нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Нестле по озвученному повышению", — добавили в министерстве.

Там также напомнили, что объемы производства детского питания в России стабильно растут: например, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тысячи тонн.

Производство продукции переработки фруктов и овощей для детского питания составило 2254,8 миллиона условных банок, что на 8,6% больше чем годом ранее. Продукции для детского питания на зерновой основе произведено 8,5 тысячи тонн (плюс 19,9%), а воды и напитков для детей — 22,1 миллиона декалитров (плюс 12,1%). Что касается готовых завтраков, то производство хлопьев за январь-июнь составило 146,5 тысячи тонн — это на уровне прошлогоднего показателя.