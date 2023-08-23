МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил законность регистрации Роспатентом на имя датской LEGO Juris объемного товарного знака в виде фигурки человечка для конструктора, так называемого Lego Man, которую оспаривала китайская компания Guangdong Ausini Toys Industry. Суд подтвердил обязанность Siemens исполнять контракт на ремонт "Сапсанов"

Как следует из опубликованной в среду резолютивной части решения суда, СИП отклонил заявление о признании незаконным декабрьского решения Роспатента, которым ведомство отклонило возражения китайской компании на регистрацию объемного товарного знака. По данным Роспатента, спорный бренд был зарегистрирован в 2020 году для таких товаров единственного класса, как игры, игрушки, елочные украшения, игры-конструкторы, кубики строительные, устройства и оборудование для компьютерных игр, электронные игры, устройства и оборудование для игровых площадок.

Производящая игрушки Guangdong Ausini Toys Industry в 2021 году подала в Роспатент возражение против регистрации объемного товарного знака на имя LEGO Juris. Китайская компания сослалась на то, что ее директору принадлежит патент на промышленный образец в виде аналогичной игрушечной фигурки, выданный Роспатентом в 2018 году. Объекты сходны до степени смешения, и даже таможенники при ввозе в Россию конфискуют партии товаров Guangdong Ausini Toys Industry, считая, что нарушаются права LEGO, отметил китайский производитель.

По мнению Guangdong Ausini Toys Industry, регистрация спорного товарного знака закрепляет за правообладателем "монополию на производство минифигурок человечков и препятствуют ввозу и введению в гражданский оборот минифигурок в составе конструкторов, производимых иными лицами".

В свою очередь LEGO Juris при разбирательстве в Роспатенте заявила, что первые версии популярного теперь конструктора появились еще в 1949 году, а первые минифигурки для конструктора LEGO Group выпустила в 1978 году. Кроме того, датская компания отметила, что патент директора китайской фирмы был аннулирован в 2022 году как несоответствующий условию патентоспособности "оригинальность".

Роспатент своим решением от 30 декабря 2022 года отклонил возражения китайской компании. Это решение Guangdong Ausini Toys Industry просило суд признать недействительным, но суд 22 августа ей отказал. Еще одно требование – о признании действий датской компании, заключавшихся в регистрации спорного бренда, недобросовестной конкуренцией – суд ранее выделил в отдельное дело. Оно пока не рассмотрено.