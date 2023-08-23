МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon во втором квартале увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года — до 373 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Эксперты оценили перспективы рынка наружной рекламы в России

При этом выручка выросла на 61% год к году, до 94 миллиардов рублей.

"Оборот от продаж (GMV), включая услуги, во 2 квартале 2023 года вырос до 373 миллиарда рублей (+118% год к году) благодаря быстрому росту объема заказов и базы лояльных покупателей. Еще быстрее росли продажи продавцов — они показали рост почти в 2,4 раза год к году, а их доля в обороте маркетплейса достигла 82,6% (рост на 6,5 процентных пункта)", — добавляется в отчете.

EBITBA

Скорректированная EBITDA Ozon во втором квартале составила 0,1 миллиарда рублей — при этом в рамках обновленного прогноза маркетплейс ожидает положительную EBITDA и за весь 2023 год, а также рост оборота от продаж товаров и услуг на 80-90%, следует из сообщения компании.

В начале июня финансовый директор Ozon Игорь Герасимов говорил, что площадка пересмотрела свой прогноз по росту оборота от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, GMV) и ожидает роста не менее чем на 70%.

"Скорректированная EBITDA составила 0,1 миллиарда рублей, а ее отношение к GMV, включая услуги, практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Снижение относительно рекордного показателя предыдущего квартала связано со стратегическими инвестициями компании в рост", — говорится в отчете.

Отмечается, что на основании текущих тенденций и перспектив маркетплейс повышает свой прогноз за полный 2023 год. "Компания ожидает, что GMV, включая услуги, вырастет на 80-90% год к году, а скорректированная EBITDA останется положительной за полный 2023 год", — сказано в сообщении.

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