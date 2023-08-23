МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Депозитарные расписки российского маркетплейса Ozon подешевели на 3,6% после выхода отчетности, но это лишь спекулятивный момент фиксации прибыли игроками, а перспективы у компании есть, сказал РИА Новости ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Ozon во втором квартале увеличил оборот от продаж в два раза

К 13.47 мск расписки Ozon падают в цене на 3,33%, а минутами ранее котировки опускались максимально на 3,6%, до 2853,5 рубля. Эти бумаги непрерывно дорожали четыре сессии подряд и за этот период прибавили 11,7%. При этом индекс Мосбиржи снижается к текущему моменту на 0,37%.

"Результаты лучше среднего прогноза. Единственно, бумаги Ozon Holdings заметно подорожали на ожиданиях отчётности. Поэтому по факту выхода показателей часть инвесторов воспользовалась правилом: покупай на ожиданиях — продавай на новостях", — считает Кочетков.

"В остальном, Ozon подтверждает высокие темпы роста и пока нет причин говорить о том, что этот рост сколь-либо заметно замедляется. Показатель GMB (Gross Merchandise Value или валовая стоимость товара) вырос в 2,2 раза во втором квартале, а это очень солидный прирост. К тому же компания наращивает географию своего присутствия, что обеспечит ещё более широкий охват онлайн рынка торговли. Поэтому просадка после отчётности — это лишь эпизод спекулятивной фиксации прибыли", — добавил он.

Инвесторов мог смутить тот факт, что убыток вырос в 1,8 раза, до 13,1 миллиарда рублей. Однако для бизнеса в активной фазе расширения подобная динамика — вполне нормальное явление. Не так давно компания объявила о создании логистических центров в Казахстане и Тульской области с объёмом инвестиций в 5,5 миллиарда рублей. То есть убыток не связан с замедлением бизнеса, но с его расширением и необходимостью вкладывать имеющиеся средства, заключил Кочетков.