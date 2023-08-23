2023-08-23T15:45:27+03:00
2023-08-23T15:45:27+03:00
2023-08-23T15:45:27+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230823/841554463.html
В Минпромторге отметили рост оборота российского общепита
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Оборот общественного питания в России в мае вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор департамента развития внутренней торговли... ПРАЙМ, 23.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, минпромторг, общепит, ресторан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
УФА, 23 авг — ПРАЙМ. Оборот общественного питания в России в мае вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе форума "Дни ритейла в Приволжье".
Форум проходит в Уфе с 23 по 25 августа.
На пленарном заседании форума на ему "Потребительский рынок: стратегии и пути развития" Кузнецов рассказал, что в 2022 году оборот розничной продажи непродовольственных товаров в стране упал на 6,5%, а его "львиная его доля" пришлась на автомобили.
"В целом, мы достаточно неплохо прошли прошлый год. Из неких нюансов, которые тоже для нас были неким сюрпризом — сильно вырос оборот общественного питания, в прошлом году — на 7,6%. Это небывалая величина, я не помню такого роста. Эта история продолжается. Если брать май месяц (2023 год — ред.) у нас наблюдается на 15% рост оборота общественного питания", — заявил Кузнецов