УФА, 23 авг — ПРАЙМ. Оборот общественного питания в России в мае вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов в ходе форума "Дни ритейла в Приволжье". Российские рестораторы заявили о значительном росте цен на курицу и свинину

Форум проходит в Уфе с 23 по 25 августа.

На пленарном заседании форума на ему "Потребительский рынок: стратегии и пути развития" Кузнецов рассказал, что в 2022 году оборот розничной продажи непродовольственных товаров в стране упал на 6,5%, а его "львиная его доля" пришлась на автомобили.

"В целом, мы достаточно неплохо прошли прошлый год. Из неких нюансов, которые тоже для нас были неким сюрпризом — сильно вырос оборот общественного питания, в прошлом году — на 7,6%. Это небывалая величина, я не помню такого роста. Эта история продолжается. Если брать май месяц (2023 год — ред.) у нас наблюдается на 15% рост оборота общественного питания", — заявил Кузнецов