МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Порядка 30 региональных торговых сетей в России приняли решение ограничить наценки на социально значимые товары на уровне не более 5%, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует исполнение этого решения, сообщает служба. В Минпромторге прокомментировали цены социально значимых товаров

Ранее в августе в Минпромторге под руководством замглавы министерства Виктора Евтухова состоялось рабочее совещание с участием представителей торговых сетей, ФАС, Минсельхоза и экспертов отрасли. На этой встрече, посвященной анализу цен на социально значимые товары и предотвращению возможных рисков, было внесено предложение о распространении инициативы об ограничении наценок на социально значимые товары на еще не присоединившиеся к ней региональные торговые сети.

"В соответствии с письмом СНСР (Союз независимых сетей России — ред.), поступившим сегодня в ФАС России, после озвученного на указанном совещании предложения, порядка 30 торговых сетей из 25 регионов России приняли на себя добровольные обязательства по ограничению собственных наценок на уровне не более 5% от закупочной цены на отдельные категории социально значимых товаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к таким товарам относятся хлеб, молоко, овощи "борщевого набора", сахар, птица, яйца куриные, капуста, бананы, яблоки, замороженная рыба, сыр, куриная колбаса, гречневая крупа, подсолнечное масло, пшеничная и ячневая крупа, детское питание, печенье, карамель, зубная паста, туалетная бумага, мыло, жидкое мыло, чистящий порошок, гигиенические средства, батарейки.

В ФАС подчеркнули, что ограничение торговых наценок на социально значимые товары при обеспечении их наличия на полках магазинов позволит повысить доступность такой продукции для граждан. "Антимонопольное ведомство проконтролирует исполнение ритейлерами взятых на себя добровольных обязательств", — добавили в службе.

Систему добровольного ограничения наценки (не более 5%) ранее уже ввели и применяют крупные федеральные торговые сети, такие как Х5 и "Магнит".