2023-08-24T03:49:00+03:00
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2023-08-24T03:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230824/841557783.html
Названо число мировых брендов, ограничивших работу в стрит-ритейле России
Потребрынок
Новости
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С начала 2022 года 35 международных брендов, работающих в формате стрит-ритейл, ограничили свою деятельность в России, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании NF... ПРАЙМ, 24.08.2023
потребрынок, бизнес, новости, недвижимость, торговля, ушедшие компании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. С начала 2022 года 35 международных брендов, работающих в формате стрит-ритейл, ограничили свою деятельность в России, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании NF Group.
По ее данным, из них 16 брендов временно прекратили деятельность на территории России, десять – провели ребрендинг и сменили название, девять – закрыли свои магазины и ушли из страны.
"Большая часть брендов, ограничивших деятельность, приходится на одежду, обувь и аксессуары – 31% (чаще люкс-сегмент), наименьшая доля на продукты и товары для дома – по 3%", — уточнили в NF Group.
Влияние приостановки деятельности иностранных брендов уравновешивается выросшей активностью отечественных игроков, поэтому роста вакантности в стрит-ритейле российских городов не происходит, добавили в консалтинговой компании.