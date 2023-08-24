МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. С начала 2022 года 35 международных брендов, работающих в формате стрит-ритейл, ограничили свою деятельность в России, сообщили РИА Недвижимость в консалтинговой компании NF Group. Путин отметил успех российских производителей в замещении иностранных

По ее данным, из них 16 брендов временно прекратили деятельность на территории России, десять – провели ребрендинг и сменили название, девять – закрыли свои магазины и ушли из страны.

"Большая часть брендов, ограничивших деятельность, приходится на одежду, обувь и аксессуары – 31% (чаще люкс-сегмент), наименьшая доля на продукты и товары для дома – по 3%", — уточнили в NF Group.

Влияние приостановки деятельности иностранных брендов уравновешивается выросшей активностью отечественных игроков, поэтому роста вакантности в стрит-ритейле российских городов не происходит, добавили в консалтинговой компании.