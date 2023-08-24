МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Сметана и зелень" — самый популярный у россиян вкус чипсов, на втором и третьем месте — вкусы "зеленого лука" и "крабов", к таким выводам пришли эксперты IT-компании АТОЛ, проанализировав ко дню рождения картофельных чипсов их обезличенные продажи в РФ с начала года. Россия установила рекорд по экспорту картофельных чипсов в 2022 году

Эксперты проанализировали более 0,8 миллиона чеков за период с 1 января 2023 года по 18 августа 2023 года. "Чаще всего россияне покупают чипсы со вкусом сметаны и зелени. По статистике, в 2023 году 24% покупок приходится на картофельные снеки с самым популярным вкусом", — говорится в исследовании, предоставленном РИА Новости.

"Немного меньше, 23% продаж, приходится на чипсы со вкусом "Зеленый лук". Закрывают тройку лидеров картофельные снеки со вкусом краба — их доля покупок составляет 17%", — говорится в материалах. Ещё 15% продаж приходится на чипсы со вкусом сыра, 9% — со вкусом бекона, по 3% — на чипсы с солью и паприкой. На остальные вкусы суммарно приходится 6% покупок.

"В среднем пачка картофельных чипсов обойдётся россиянину в 112 рублей. Примечательно, что их средняя стоимость с начала года не меняется и держится в рамках одной ценовой политики", — добавляют в компании.

День рождения чипсов отмечается 24 августа: именно в этот день в 1853 году их впервые приготовил Джордж Крам — шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в одном из штатов Нью-Йорка.

Россия по итогам 2022 года вошла в первую десятку экспортеров картофельных чипсов в мире, поставив рекордные 44 тысячи тонн этой продукции. Потенциально же объем экспорта этой продукции может удвоиться, сообщал в начале августа Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.