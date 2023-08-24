МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ресторанный холдинг "Росинтер Ресторанс", развивавший по франшизе в РФ кофейни Costa Coffee, готовится к ребрендингу сети, ее партнером выступит компания-поставщик Lalibela Coffee, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. Владелец Jacobs приостановит продажи нескольких брендов кофе в России

Ранее британский кофейный бренд Costa Coffee принял решение о приостановке работы в России. С 2008 года сеть кофеен работала в России под управлением ресторанного холдинга "Росинтер Ресторантс" по договору коммерческой концессии (франчайзинга).

"После прекращения деятельности Costa Coffee в России, "Росинтер" выбрал российскую компанию Lalibela Coffee в качестве поставщика эксклюзивных блендов в кофейни и рестораны компании. Мы очень довольны качеством кофе, планируем в дальнейшем развивать сеть кофеен в партнерстве с Lalibela Coffee и сейчас активно готовимся к ребрендингу. Детали процесса в данный момент не раскрываются", — рассказали в холдинге.

В начале февраля ресторанный холдинг "Росинтер Ресторанс", управляющий по франшизе кофейнями британского бренда Costa Coffee в России, сообщил РИА Новости, что после ухода зарубежной компании из РФ разработает новый бренд для заведений и расширит ассортимент.

В России первая кофейня под брендом Costa Coffee открылась 26 марта 2008 года на Пушкинской площади в Москве. На сегодняшний день в РФ открыто 17 кофеен, большинство из которых расположены в Москве.