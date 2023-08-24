МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Акционеры одного из ведущих производителей алкоголя в России "Белуга Групп" (Beluga Group) одобрили смену названия компании на "НоваБев Групп", проголосовав за изменения в ходе внеочередного собрания, следует из материалов компании. Сеть кофеен Costa Coffee в России планирует провести ребрендинг

Новый вариант состоит из двух частей: первая — Nova (с латинского "новая звезда"), вторая — Be+V (от английского beverages — "напитки") соединяет названия Beluga и сети розничных магазинов "ВинЛаб", принадлежащей компании.

"По вопросу повестки дня приняли решение: 1. изменить наименование общества на следующее: полное фирменное наименование – публичное акционерное общество "НоваБев Групп", сокращенное фирменное наименование – ПАО "НоваБев Групп", фирменное наименование общества на английском языке: NovaBev Group", — говорится в сообщении по итогам внеочередного собрания акционеров.

В начале августа "Белуга Групп" объявила о своих планах по смене названия, уточнив, что вопрос находится на рассмотрении у акционеров. В компании подчеркивали, что прежнее название частично совпадало с ее флагманским брендом — водкой Beluga, и поэтому группу воспринимают как водочную, однако за несколько последних лет в рамках диверсификации операций "она вышла на ведущие роли среди импортеров Wine&Spirits, а в ее собственном портфолио появились бренды, занимающие топовые позиции во всех ключевых категориях алкогольных напитков".

Кроме того, в октябре 2022 года компания продала международные права на собственный бренд водки Beluga не менее чем за 75 миллионов долларов, при этом сохранив интеллектуальные права на марку в России.

"Белуга Групп" — крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб".