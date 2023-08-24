ВЛАДИВОСТОК, 24 авг — ПРАЙМ. Цены на японские автомобили в РФ на фоне введения Японией новых санкций, а также индексации в РФ утилизационного сбора выросли на 4-13%, их продажи резко упали, и эти процессы имеют тенденцию к продолжению, сообщил РИА Новости ведущий аналитик автопортала "Дром" Игорь Олейников. Названы японские машины, которые могут прийти в Россию вместо санкционных

Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа. В списке, в том числе, указаны гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. С 1 августа в РФ проиндексирован утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя.

"Средняя стоимость японского бывшего в употреблении автомобиля в июле 2023 года составила 1,29 миллиона рублей, без пробега по России — 1,61 миллиона. В августе цены на авто с пробегом выросли на 4%, а "беспробежки" подорожали в среднем на 13%. Есть все основания утверждать, что стоимость автомобилей из Японии продолжит расти — цены еще не достигли потолка", — сказал Олейников.

По его словам, по сравнению с июлем количество проданных японских машин с пробегом сократилось на 24%, без пробега по РФ — на 46%.

"Конечно, продажи и число доступных автомобилей на рынке продолжат снижаться. Постепенно дилеры найдут альтернативные каналы поставок, но количество импортируемых в Россию японских авто неизбежно уменьшится. На их место придут бывшие в употреблении автомобили из Китая", — считает эксперт.

В пресс-службе "Дрома" РИА Новости уточнили, что это — следствие японских санкций, индексации утильсбора, а также роста курса доллара.