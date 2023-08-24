МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" Дмитрий Гусев заявил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обосновано подорожание цветов к первому сентября на 20-45%. Опрос выяснил, сколько россияне тратят на сбор ребенка в школу

"Направил заявление в ФАС России, чтобы провели проверку и узнали, насколько обосновано подорожание цветов к первому сентября на 20-45%", — написал Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, как сообщается в СМИ, букет сейчас в среднем стоит одну 1600 рублей, в прошлом году он стоил одну 1200 рублей, а в Москве родители готовы отдать более двух тысяч рублей за один букет для школьника.

"Считаю, что реальных оснований поднимать цены на цветы нет. Это просто сговор поставщиков и продавцов, которые наживаются на семьях с детьми", — заявил Гусев.

Он призвал родителей купить один цветок для учителей, а остальные деньги направить в благотворительные фонды, в частности, Фонд поддержки социальных проектов "Мир и любовь", чтобы помочь детским домам в ЛНР собрать детей в школу.