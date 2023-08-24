2023-08-24T15:36:04+03:00
2023-08-24T15:36:04+03:00
2023-08-24T15:36:04+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230824/841562854.html
ФАС попросили провести проверку по факту подорожания цветов к 1 сентября
Потребрынок
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Кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" Дмитрий Гусев заявил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с... ПРАЙМ, 24.08.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, фас, госдума, цветы, 1 сентября
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" Дмитрий Гусев заявил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, насколько обосновано подорожание цветов к первому сентября на 20-45%.
"Направил заявление в ФАС России, чтобы провели проверку и узнали, насколько обосновано подорожание цветов к первому сентября на 20-45%", — написал Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, как сообщается в СМИ, букет сейчас в среднем стоит одну 1600 рублей, в прошлом году он стоил одну 1200 рублей, а в Москве родители готовы отдать более двух тысяч рублей за один букет для школьника.
"Считаю, что реальных оснований поднимать цены на цветы нет. Это просто сговор поставщиков и продавцов, которые наживаются на семьях с детьми", — заявил Гусев.
Он призвал родителей купить один цветок для учителей, а остальные деньги направить в благотворительные фонды, в частности, Фонд поддержки социальных проектов "Мир и любовь", чтобы помочь детским домам в ЛНР собрать детей в школу.