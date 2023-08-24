МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" зафиксировал предельные цены на школьные товары для повышения их доступности перед началом учебного года, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. ФАС попросили провести проверку по факту подорожания цветов к 1 сентября

"Детский мир" зафиксировал предельные цены на школьные товары… Инициатива реализована по предложению ФАС России для повышения доступности таких товаров перед началом нового учебного года", — говорится в сообщении.

Так, в перечень продукции с зафиксированными ценами вошли отдельные предметы школьной формы и одежды осенне-зимнего сезона, а также канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества. При этом в ряде категорий компания снизила цены.

Кроме того, "на фоне сезонного увеличения спроса" ритейлер сообщил о сохранении минимальных цен на товары школьного ассортимента на уровне 2021 года, добавили в ведомстве.

Сеть также соблюдает все ранее взятые на себя обязательства, к которым относятся — ограничение наценок на ряд позиций в категории "товары народного потребления" на уровне не выше 20%, а также фиксация цен на отельные позиции товаров в категориях "одежда" и "обувь" на уровне января 2022 года.

"ФАС России продолжит контролировать соблюдение "Детским миром" всех вышеперечисленных добровольных обязательств", — заключили в ведомстве.