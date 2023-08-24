МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" зафиксировал предельные цены на школьные товары для повышения их доступности перед началом учебного года, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

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"Детский мир" зафиксировал предельные цены на школьные товары… Инициатива реализована по предложению ФАС России для повышения доступности таких товаров перед началом нового учебного года", — говорится в сообщении.

Так, в перечень продукции с зафиксированными ценами вошли отдельные предметы школьной формы и одежды осенне-зимнего сезона, а также канцелярских принадлежностей, товаров для школы и детского творчества. При этом в ряде категорий компания снизила цены.

Кроме того, "на фоне сезонного увеличения спроса" ритейлер сообщил о сохранении минимальных цен на товары школьного ассортимента на уровне 2021 года, добавили в ведомстве.

Сеть также соблюдает все ранее взятые на себя обязательства, к которым относятся — ограничение наценок на ряд позиций в категории "товары народного потребления" на уровне не выше 20%, а также фиксация цен на отельные позиции товаров в категориях "одежда" и "обувь" на уровне января 2022 года.

"ФАС России продолжит контролировать соблюдение "Детским миром" всех вышеперечисленных добровольных обязательств", — заключили в ведомстве.