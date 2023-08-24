МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Лаборатории Роспотребнадзора оснащены всем необходимым оборудованием для исследования рыбной продукции,, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Роспотребнадзор отметил результат усиленного контроля за рыбой из Японии

Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие.

"Все лаборатории Роспотребнадзора оснащены всем необходимым оборудованием, позволяющим проводить исследования продукции. Каждая партия подвергается скрининговым исследованиям на показатели радиационной безопасности на месте досмотра", — говорится в сообщении ведомства.

Затем на спектрометрическом оборудовании определяется радионуклидный состав, включая изотопы цезия-137, который может содержаться в морской воде в связи со сбросом воды с АЭС, уточнили в пресс-службе.

В случае необходимости привлекаются межрегиональные центры Роспотребнадзора по радиационной безопасности, созданные во всех федеральных округах, а также научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени П.В. Рамзаева, отметили в ведомстве.

На сегодняшний день проведено исследование более 7 тонн водных биоресурсов и продукции из них, превышений гигиенических нормативов не выявлено, пояснили в Роспотребнадзоре.

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.