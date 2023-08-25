МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Альтернативное (растительное) молоко продолжает набирать популярность в России — его потребление во втором квартале выросло почти на четверть относительного аналогичного периода прошлого года, вместе с тем снижается и его стоимость, следует из данных исследовательской компании NTech, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В России растительное молоко – это пока всего лишь около 2% от коровьего молока, но оно является одним из самых быстрорастущих продуктов на рынке: потребление за последний год (II квартал 2023 к II кварталу 2022 года) выросло на 23% на фоне падения потребления традиционного молока на 5%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что овсяное, ореховое и соевое оказались наиболее популярными типами такого молока в стране — суммарно на их долю приходится свыше 90% потребления.

"Растительное молоко подешевело за год на 16% (сильнее всего – соевое: на 26%), но продолжает оставаться существенно дороже традиционного молока", — добавляется в материалах. Так, например, стоимость обычного молока во втором квартале составила в среднем 74 рубля за литр против 75 рублей за аналогичный период прошлого года, соевого — 142 против 190 рублей.

Исследование также показало, что потребление альтернативного молока в Москве и Московской области на треть выше, чем в других регионах страны, а самым популярным является самый дорогой вид растительного молока – ореховое (на него приходится свыше 50% от затрат москвичей на альтернативное молоко, в то время как в других регионах – 37%).