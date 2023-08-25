МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken объявил о завершении сделки по продаже своих российских подразделений группе компаний Arnest, говорится в сообщении компании. Сеть закусочных Subway заявила о продаже бизнеса инвесткомпании Roark

'Компания HEINEKEN N.V. ("ХЕЙНЕКЕН") объявляет о завершении сделки по продаже своих российских подразделений группе компаний Arnest. Сделка получила все необходимые разрешения и завершает начатый HEINEKEN в марте 2022 года процесс выхода из России с ожидаемым совокупным убытком в размере 300 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Стоимость покупки бизнеса составляет один евро за 100% акций.

Группа "Арнест" владеет крупным бизнесом по производству баночной упаковки и является крупнейшим российским производителем косметики, хозяйственных товаров и металлической упаковки для сектора быстрорастущих потребительских товаров (FMCG).

В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине года. Компания при этом ожидала значительных финансовых потерь — около 300 миллионов евро.

Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах.