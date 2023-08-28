МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Отечественный ретейлер Gloria Jeans выходит на рынок Израиля, открывая там свои магазины, а также изучает другие зарубежные рынки, в том числе арабские страны, рассказал председатель совета директоров и основатель компании Владимир Мельников в интервью Forbes. VK объединит сервисы "Тетрика" и "Учи.Дома"

"Компания уже открывает магазины в Израиле и присматривается к Греции, Турции, а также к Египту и другим арабским странам", — пишет издание.

По словам Мельникова, в России ритейлер со временем "упрется" в 150 миллиардов рублей оборота в год, а если получится развить новые бренды — то 200-250 миллиардов рублей. "На этом все. Больше здесь рынка нет. В России с учетом покупательной способности населения мы не сможем продавать больше", — уточнил он.

При этом уход зарубежных брендов, напротив, осложнил ситуацию. Бизнесмен отмечает, что "раньше было с кем бороться, а людям — из чего выбирать", теперь же отсутствие конкуренции снижает покупательский спрос, "людям неинтересно ходить в магазины, если у них становится меньше выбора".

В связи с этим основатель компании и собирается выходить на новые рынки, а также "дать покупателю простор" с помощью новых брендов. Так, сейчас планируется выделить три новых бренда для разных возрастных групп, и название первого уже придумано — Ready! Steady! Go! Это предложение для подростков 10-18 лет, вдохновленное в том числе азиатской поп-культурой. Однако к развороту на Восток в компании относятся скептически. В журнале подчеркивают, что Мельников не верит в то, что Китай сможет компенсировать России потерю западных технологий.

Но, несмотря на это, ритейлер предпочитает закупать основную часть (70%) тканей именно в Китае, однако в планах — увеличить в этом году производство собственных фабрик в России на четверть и закрыть таким образом 25% потребностей Gloria Jeans в продукции.