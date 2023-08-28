МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Детские наборы "Кидз Комбо" с игрушками стали доступны для заказа в некоторых предприятиях сети ресторанов "Вкусно — и точка", ожидается, что до 31 августа они появятся во всех предприятиях сети по стране, сообщили журналистам в пресс-службе компании. "Вкусно — и точка" повысила цены

В начале июня гендиректор компании Олег Пароев в интервью РИА Новости рассказал, что "Вкусно — и точка" до конца лета начнет продавать игрушки в наборах "Кидз Комбо", на первом этапе это будут герои из мультфильма "Лео и Тиг", дальше коллекции будут меняться.

"В детских наборах "Кидз Комбо" во "Вкусно — и точка" появились долгожданные игрушки — героями первой коллекции стали персонажи российского мультсериала "Лео и Тиг". Детские наборы с игрушкой доступны для заказа в некоторых предприятиях сети, начиная с 24 августа, в том числе в меню доставки, а до 31 августа они появятся во всех предприятиях сети по стране. В коллекцию вошло 12 уникальных фигурок", — рассказали в компании.

"В дальнейшем мы планируем представить новые коллекции игрушек уже по другим мультипликационными лицензиям", — отметила директор по бренду, стратегии и исследованиям "Вкусно — и точка" Екатерина Гладникова, слова которой приводятся в сообщении компании.

Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 субъектах.