МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Вырубка виноградников и уничтожение вина во Франции из-за низких продаж не отразятся на российском винном рынке, в том числе не затронет и ассортимент, поскольку объемы импорта сохранятся, при этом для самой республики подобная ситуация — не редкость, рассказал РИА Новости исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Россельхознадзор запросил КНР о причинах ограничений поставок птицы

Издание Financial Times сообщило, что виноделы во Франции столкнулись с падением продаж, из-за чего скопились излишки продукции. Выплаты компенсаций от Минсельхоза республики и Евросоюза за вырубку виноградников, на которую согласились около одной тысячи виноделов в Бордо, и уничтожение вина составят 200 миллионов евро.

"Насколько я понимаю, речь идёт про Бордо, про красные сорта. Это давно известная история. На протяжении последних 5–10 лет идёт некоторое снижение интереса к бордовским красным винам. Это связано с изменениями гастрономических предпочтений: люди стараются есть более лёгкую, менее жирную пищу, а к ней бордовские вина не подходят", — пояснил Липилин.

"Эта ситуация с французскими винами никак не отразится на ассортименте в России", — считает он. Эксперт пояснил, что тот объём красного вина Бордо, который Россия хочет потребить, и так будет поставляться — "с ним ничего не случится".

По его словам, каждый год, а иногда и по нескольку раз, появляются сообщения, что во Франции выделяются деньги на вырубку виноградников, а виноделы столкнулись с падением продаж. Но в действительности могут вырубаться виноградники в определенных регионах или определенных сортов, а виноградники других сортов или в других регионах — высаживаться.

Липилин также добавил, что если посмотреть на другие винодельческие регионы Франции, например на ту же Бургундию, то там сейчас дефицит вина, особенно белого. "Очень часто бывают ситуации на выставке, когда вино представлено, но у производителя уже нет запасов на ближайший год или два", — резюмировал он.