МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российские рестораны для своих блюд используют 80% отечественных ингредиентов, это позволяет отрасли быть достаточно независимой от колебаний курса валют, заявил РИА Новости эксперт в сфере ресторанного рынка, основатель Stereo People Group Андрей Третьяков. Эксперт прокомментировал повышение ставок по ипотеке

Он уточнил, что с марта 2022 года по настоящее время собственники заведений проводили массовую реструктуризацию меню, барных карт и поставщиков. "Сегодня можно говорить о том, что 80% ингредиентов, которые используют заведения для своих блюд, изготовлены в России. Это значит, что отрасль стала достаточно независима от колебаний курса валют", — сообщил Третьяков.

Аналогична ситуация с морепродуктами и рыбой. Как отметили совладелец, управляющий партнер True Cost Глеб Марач и шеф-повар Atlantica Seafood Алексей Яшаев, сейчас 80-85% объема этой продукции поставляется в рестораны российскими производителями, тогда как ранее большую часть занимал импорт.

При этом, как отметил Третьяков, есть сложности с импортозамещением алкоголя и в связи с этим неизбежно повышение цен. "Поставщики (импортного алкоголя — ред.) уже сообщили о повышении цен в сентябре, а за этим можно ожидать рост цен и в барных картах заведений", — сказал он.

Однако Третьяков подчеркнул, что российские рестораны стараются переходить на отечественные напитки. "Отечественные алкогольные бренды показывают отличные результаты. Например, российский джин, который по вкусу и качеству не отличается от импортных аналогов", — указал он.