МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Сумму, достаточную для оплаты образования своего ребенка в вузе за весь период обучения, накопил только каждый пятый российский родитель, рассказали РИА Новости аналитики Anderida Financial Group. Большинство не готовы взять образовательный кредит на поступление в вуз

"Лишь 20%, то есть каждый пятый родитель, чей ребенок планирует поступать в ВУЗ, имеет на счету сумму на оплату высшего образования на весь период обучения", — выяснили аналитики, опросив 1578 родителей из 53 регионов.

Большинство (65%) признались, что у них недостаточно накоплений, чтобы покрыть все траты на образование. Еще 15% россиян надеются, что дополнительные средства им не понадобятся, "так как обучение будет происходить на бюджетной основе". При этом за год людей с достаточным количеством денег на обучение стало меньше. "Годом ранее соотношение выглядело следующим образом: 25%, 60%, и 15% соответственно", — отметили аналитики.

Кроме того, на основании собственных данных и данных Росстата, они подсчитали, что для покрытия траты на обучение в российском вузе потребуется около 1,3 миллиона рублей, в зарубежном — 8 миллионов рублей. Таким образом, чтобы среднестатистической семье накопить на образование своего ребенка в России, нужно в течение пяти лет откладывать по 22 тысячи рублей каждый месяц. А это 20% от дохода всей семьи, обратили внимание аналитики.

"Однако на практике о данной статье расхода многие задумывается за два года до поступления, таким образом, нагрузка существенно возрастает и сумма ежемесячных накоплений должна составлять более 56 тысяч рублей", — обратили внимание в Anderida Financial Group.

При этом большинство россиян хранят такие накопления на депозитных счетах (40%) или на обычных счетах без начисления процентов (15%). Еще 15% выбирают инвестиции, как правило в ценные бумаги отечественных корпораций. "Опыт развитых стран показывает, что копить на столь важную цель выгоднее в инструментах фондового рынка. Исторически рынки акций растут с опережением инфляции", — заключили аналитики.