МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Минфин России предложил расширить список пунктов пропуска для ввоза в страну алкогольной продукции из стран Закавказья, добавив два каспийских морских порта — Астрахань и Оля, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов. Разработчиком проекта выступает Минфин. В России увеличилось число баров и алкомаркетов

"Проект постановления… разработан в целях развития транспортного потенциала Российской Федерации и ввоза алкогольной продукции из стран Закавказья в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран. Проектом постановления предлагается установление морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Астрахань и Оля в качестве пунктов пропуска для перемещения алкогольной продукции морским видом транспорта", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечает Минфин, после введения в 2022 году ограничений странами Евросоюза в отношении РФ и прекращения работы ряда иностранных компаний существенно возросла важность канала ввоза алкогольной продукции из стран Закавказья. "В настоящее время существует ряд проблем с осуществлением ввоза алкогольной продукции по данному направлению", — отмечается в записке.

Так, автомобильный пункт пропуска на российско-грузинской границе Верхний Ларс – Казбеги работает в режиме повышенной нагрузки и часто закрывается по причине неблагоприятных погодных условий, особенно в зимнее время, а стоимость логистики существенно увеличивают риски обвалов, наличие горного серпантина, мостов и тоннелей. Кроме того, отмечают авторы, Грузия высказывает идеи о пересмотре внешнеэкономических связей с РФ, что может сказаться на транспортном сообщении между странами.

В случае возникновения трудностей с транспортным сообщением, в том числе закрытия автомобильного сообщения, алкогольную продукцию будет необходимо доставлять через другие страны, например, Иран или Турцию, отмечается в документе.

"В таких условиях представляется целесообразным развивать морские перевозки по Каспийскому морю, что позволит сохранить канал ввоза алкогольной продукции в Российскую Федерацию из стран Закавказья и позволит снизить расходы, связанные с логистикой, поскольку морское сообщение является менее затратным", — поясняют авторы документа.

В пояснительной записке также указывается, что вступление проекта постановления в силу предусматривается со дня официального опубликования.