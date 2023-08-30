МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, планирует по итогам 2023 года увеличить долю доходов от экспорта в общей выручке компании с 9% до 10% и более, сообщила директор по развитию внешнеэкономической деятельности ООО "ТД Черкизово" Наталья Бартновская. "Комос групп" за восемь месяцев увеличила экспорт молочной продукции

"На текущий момент доля экспортной выручки в выручке компании составляет 9%, наш план в текущем году – довести ее по крайней мере до 10%", — сообщила Бартновская в ходе конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК". Выручка по МСФО по итогам 2022 года выросла на 15,1%, до184,344 миллиарда рублей.

Стратегическая цель экспорта для компании – увеличить не только объемы, но и доходность: к примеру, с 2018 года доходность экспортных продаж компании выросла на 44%, что без господдержки было бы невозможно. Но меры финансовой и нефинансовой поддержки, по словам Бартновской, нужно распространять и на продукцию глубокой переработки — хотя бы в первые три года с начала поставок.

"Рынки надо открывать в первую очередь перспективные. Говоря про нашу продукцию, мы заинтересованы не только в поставках сырья (сырьевые рынки волатильные и низкодоходные), а в развитии экспорта с добавочной стоимостью. К сожалению, с открытием рынков на нее еще предстоит работать: мы были бы признательны за открытие экспорта готовой продукции, скажем, в Китай", — сказала она, заметив, что такая возможность станет хорошим стимулом в целом для мясоперерабатывающей отрасли РФ.

Бартновская напомнила, что многократно обсуждался вопрос субсидирования ряда экспортных затрат – логистических, на сертификацию, на лабораторные исследования, также актуален вопрос создания мультимодальных маршрутов на зарубежные рынки.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.