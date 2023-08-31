НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Индии, ранее запретившие экспорт белого риса, за исключением басмати, разрешили его ограниченную поставку Бутану, Маврикию и Сингапуру, сообщило главное управление внешней торговли Индии. Индия просила разморозить активы "связанных с "Алросой" компаний, пишет СМИ

Индия является крупнейшим экспортером риса в мире, на ее долю приходится около 40% мировой торговли этим злаком. В конце июля правительство Индии запретило экспорт белого риса, за исключением басмати, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке и удержать под контролем розничные цены. На долю белого риса приходится 25% от общего объема риса, экспортируемого из Индии.

"Во исполнение полномочий, предоставленных разделом 3… закона о внешней торговле…, разрешен экспорт следующего количества белого риса, не включающего басмати, в Бутан, Маврикий и Сингапур", — говорится в уведомлении управления.

В соответствии с уведомлением в Бутан будет разрешен экспорт 79 тысяч тонн белого риса, не содержащего басмати, а для Сингапура и Маврикия будут выделены экспортные квоты в 50 тысяч тонн и 14 тысяч тонн соответственно. Также отмечается, что экспорт будет осуществлен через Национальную кооперативную экспортную компанию правительства Индии.

Вскоре после решения Индии запретить экспорт белого риса, за исключением басмати, власти Сингапура наряду с рядом других стран обращались к Нью-Дели с призывом возобновить экспорт риса. Накануне официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи анонсировал решение по поставке риса в Сингапур, отметив тесное стратегическое партнерство двух стран.