ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — ПРАЙМ. Проверка 443 партий рыбы, добытых в России после начала сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1", не выявила радиоактивность, сообщило приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. TEPCO раскрыла концентрацию трития в сброшенной с АЭС "Фукусима-1" воде

"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" в августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов Российской Федерации. Положительных выявлений не обнаружено", — говорится в официальном сообщении управления.

В общей сумме в межобластной ветеринарной лаборатории провели в августе 1272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели. Все показатели оказались в норме: удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цезия-137.

Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Россельхознадзор информировал о введении режима усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии.