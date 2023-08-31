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Россельхознадзор проверил рыбу, добытую после сброса воды с "Фукусимы-1"
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Проверка 443 партий рыбы, добытых в России после начала сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1", не выявила радиоактивность, сообщило приморское межрегиональное управление... ПРАЙМ, 31.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — ПРАЙМ. Проверка 443 партий рыбы, добытых в России после начала сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1", не выявила радиоактивность, сообщило приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" в августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов Российской Федерации. Положительных выявлений не обнаружено", — говорится в официальном сообщении управления.
В общей сумме в межобластной ветеринарной лаборатории провели в августе 1272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели. Все показатели оказались в норме: удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цезия-137.
Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО 24 августа начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Россельхознадзор информировал о введении режима усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии.