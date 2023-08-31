2023-08-31T12:20:58+03:00
2023-08-31T12:20:58+03:00
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2023
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Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых
Потребрынок
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Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав в этом году почти 2,3 миллиона тонн, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. "Мы практически завершили... ПРАЙМ, 31.08.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, крым, зерно
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — ПРАЙМ. Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав в этом году почти 2,3 миллиона тонн, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"Мы практически завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Убрали небывалый урожай – 2 миллиона 290 тысяч тонн. Мы превысили рекорд прошлого года и рекорд более 40-летней давности. Еще во времена Советского Союза такие урожаи получали", – сказал Гоцанюк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он поблагодарил за работу крымских аграриев и федеральные власти за оказание финансовой поддержки агропромышленному комплексу республики.
"У меня нет сомнения, что объемы производства будут расти, потому что каждый год происходит положительная динамика", — подчеркнул Гоцанюк.