СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — ПРАЙМ. Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых, собрав в этом году почти 2,3 миллиона тонн, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк. Зеленский заявил о готовности Греции экспортировать зерно с Украины

"Мы практически завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Убрали небывалый урожай – 2 миллиона 290 тысяч тонн. Мы превысили рекорд прошлого года и рекорд более 40-летней давности. Еще во времена Советского Союза такие урожаи получали", – сказал Гоцанюк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Он поблагодарил за работу крымских аграриев и федеральные власти за оказание финансовой поддержки агропромышленному комплексу республики.

"У меня нет сомнения, что объемы производства будут расти, потому что каждый год происходит положительная динамика", — подчеркнул Гоцанюк.