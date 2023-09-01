МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Росалкогольтабакконтроль с 1 сентября 2023 года начинает вести реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, эта мера введена в России для усиления контроля за производством такой продукции, без включения в реестр производители не смогут продолжать свою деятельность.

Для включения в реестр производители подают регулятору заявление с рядом необходимых документов; о включении в базу они будут уведомляться через "Госуслуги" в день принятия такого решения. Минфин РФ подчеркивал, что введение реестра производителей пива вместе с обязательной маркировкой пивоваренной продукции, в том числе сидра, пуаре и медовухи, позволит снизить количество правонарушений и обелить рынок.

Кроме того, с 1 сентября снижен порог допустимой мощности основного оборудования, при котором можно не использовать счетчики учета готовой продукции — до 100 тысяч декалитров в год с 300 тысяч декалитров. При этом для производителей с допустимой мощностью оборудования не более 100 тысяч декалитров в год предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр – на основании сведений, содержащихся в заявлении.

Также с 1 сентября вступает в силу закон, устанавливающий административные штрафы за нарушения при производстве и обороте таких напитков: юрлица будут наказываться штрафом от 100 до 150 тысяч рублей или конфискацией продукции или оборудования.

При грубом нарушении — например, производстве с добавлением этилового спирта, без счетчиков учета продукции и предоставления данных в ЕГАИС — штраф составит от 150 до 200 тысяч рублей, также возможна приостановка деятельности до 30 дней. За производство без включения в реестр производитель будет оштрафован на 200-300 тысяч рублей либо его деятельность будет приостановлена на срок до 60 суток.