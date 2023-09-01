МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Контроль за рынком алкоголя и табака в России теперь осуществляет Росалкогольтабакконтроль, который ранее работал под названием Росалкогольрегулирование. В России вводится реестр производителей пива, сидра, пуаре и медовухи

"Добавятся функции по контролю в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства. Служба готова к исполнению возложенных на нее полномочий", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росалкогольрегулирование будет переименовано в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделено дополнительными функциями по контролю за табачной отраслью в стране.

Ранее служба осуществляла функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по надзору и оказанию услуг в этой сфере. Ведомство находится в ведении Минфина РФ.

В середине июня президент подписал закон о введении в РФ госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. Он устанавливает правовые основы производства и оборота в РФ табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них и предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере.

В частности, производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка этой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.

Кроме того, для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья вводится обязательная госрегистрация отдельных видов оборудования для их производства. Объемы производства и оборота будут учитываться в государственной информационной системе мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Согласно принятому в конце июля закону, производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ), хранение табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии (если она необходима) в крупном размере будут наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет. За это будет грозить и лишение свободы — на срок до трех лет.