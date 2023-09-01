МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия импортировала в преддверии 1 сентября цветов почти на 46 миллионов долларов, популярностью больше пользовались розы и хризантемы, сообщила РИА Новости пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"В августе 2023 года, по данным ведомства, таможенными органами оформлено более 6,4 тысяч тонн свежесрезанных цветов стоимостью свыше 45,8 миллиона долларов США", — сообщили в ФТС, добавив, что в основном цветы ввозят из Нидерландов (45%) и Эквадора (37%).

По данным ведомства, основная доля импортиуремых цветов приходится на розы (35%), хризантемы (28%), прочие свежесрезанные цветы для составления букетов (флоксы, гортензии, гидрангии, альстромерии и другие) ввозили чуть меньше — их доля составила 27%.

При этом наибольший объем декларирования осуществляется в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления (52%) и Московской таможни (41%).

"Около 60% деклараций были выпущены в автоматическом режиме, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 39%", — добавляют в ведомстве.