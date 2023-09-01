МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Спрос россиян в августе на технику и гаджеты перед началом учебного года сократился относительно аналогичного периода прошлого года, несмотря на сезонный рост, следует из данных ценового агрегатора Price.ru, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что в первые две недели августа по сравнению с двумя последними неделями июля больше всего вырос спрос на смарт-часы (+36%). В топ-10 популярных брендов вошли Apple, Samsung, Amazfit, Huawei, Xiaomi, Garmin, Haylou, Honor, Geozon, Jet.

Также россияне активно искали ноутбуки (+24%) и планшеты (+20%). Среди востребованных марок оказались также и Realme, Tecno, OnePlus, Infinix, Irbis, Digma, MSI и Acer.

"Однако онлайн-спрос практически на все эти товары по сравнению с аналогичным периодом 2022 года просел: на 9% на телефоны, на 20% на смарт-часы, на 10% на планшеты, на 39% на компьютеры, на 16% на ноутбуки", — говорится в исследовании на основании спроса на 36 миллионов товаров, которые продаются в интернет-магазинах по всей России.

Кроме того, снизился интерес и к электронным книгам — на 25% год к году и на 11% сезонно к осени. "Судя по всему, родители все чаще выбирают для детей печатные книги, либо заменяют отдельные устройства планшетами с более широкими возможностями", — полагают аналитики.