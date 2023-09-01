МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Черноморская инициатива была остановлена, но это произошло не по вине России, ее можно продлить, если выполнить все обязательства перед страной. Об этом сообщил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу. Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку, сообщили в Анкаре

Российский министр уточнил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что к делу последних месяцев, зерновой сделке, Россия приложила максимум усилий.

"Она (зерновая сделка — прим.редактора) была инициирована господином Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты", — заявил Шойгу в ходе встречи.

Министр обороны также коснулся в разговоре темы совместной работы в Сирии.

Глава российского военного ведомства поздравил Фидана с назначением на новую должность и отметил, что за время его работы в прошлой должности странам удалось сделать очень много нужного и полезного, как для России и Турции, так и для всего мира.