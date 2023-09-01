МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Поставки импортного вина в Россию выросли в августе по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако могут значительно сократиться уже осенью: по одному из прогнозов, снижение составит до 30%, рассказали РИА Новости опрошенные представители алкогольного рынка. Эксперт: ситуация с французскими винами не отразится на российском рынке

"По итогам августа этого года ввоз будет также выше, чем в прошлом году. Думаю, по результатам сентября и октября уже будет заметна коррекция. Ввоз в этих месяцах может сократиться от 15 до 30%…. Сформированный сток позволит сделать поднятие цен плавным, растянутым на 4-6 месяцев", — рассказал президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ — компании Ladoga — Вениамин Грабар.

В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса — о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений.

При этом, по его словам, у самой компании ввоз в августе относительно июля увеличился на 20%. Основными странами, откуда велись поставки, были Италия, Испания, Грузия, Франция, Португалия. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин также отметил, что в августе импортеры привозили тот товар и в тех объемах, которые были запланированы еще в начале года.

"Определенность с пошлинами появилась в конце июля, с августа пошли перестройки по логистике, но изменения… требуют времени. Например, из Аргентины или Чили товар плывет до Риги два месяца, из Австралии – три месяца, а заказать его нужно еще за месяц до отгрузки. То, что мы будем наблюдать в августе, сентябре и октябре — это будет следствием решений, которые принимались еще до появления самой темы повышения пошлин", — полагает Липилин.

В Simple Group, одном из крупнейших импортеров премиального вина в Россию, считают, что заметнее падение импорта вин из "недружественных" стран год к году станет в сентябре-октябре. После продажи остатков, ввезенных по старым закупочным ценам при прежнем уровне пошлин, и повышения стоимости вин "недружественных" стран потребители будут переключаться на вина из других регионов, считают в компании.