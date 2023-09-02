МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Технология производства безалкогольного сидра не предполагает наличие в нем спирта, его "крепость" даже ниже крепости кефира, поэтому после его употребления можно смело садиться за руль, рассказал РИА Новости начальник производства пива и сидра ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" (торговые марки "Охота", "Бочкарев", Dr. Diesel) Денис Ларских. Импорт вина в Россию вырос в августе по сравнению с прошлым годом

"При варке пива и сидра с точки зрения брожения и самого процесса производства разница не очень большая — просто пиво производится из зерна, а сидр — из сока, поэтому нужно строго разделять эти производственные процессы", — пояснил Ларских. Также он отмечает, что после производства пива все оборудование тщательно промывается, чтобы исключить попадания его продуктов в сидр.

В свою очередь производственный процесс безалкогольного пива или сидра подразумевает либо резкую остановку брожения напитка на определенном этапе, либо использование предназначенного для этого оборудования — деалколизатора: спирт в результате нагрева до 40-43 градусов Цельсия испаряется, но по вкусу напиток остается схожим с обычным алкогольным продуктом — в нем остаются все те же продукты брожения.

Более того, Ларских напоминает, что технология производства сидра подразумевает практически полное избавление от алкоголя.

В СИДРЕ НЕТ МЕТАНОЛА

Ларских также не оставил без внимания недавнюю ситуацию с отравлениями россиян напитком, продаваемым под видом сидра.

"Если производитель добросовестный, такое в принципе невозможно. Дело в том, что сидр производится по стандартной классической технологии брожения, где выработка спирта происходит естественным образом — во время работы дрожжей, которые перерабатывают сахар в спирт и углекислый газ", — заключил он. По его словам, метанол никак не может попасть в сидр.

ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" ("ОПХ") работает на российском рынке с февраля 2002 года. Ранее компания входила в состав нидерландского пивоваренного концерна Heineken, который на прошлой неделе объявил о завершении сделки по продаже своих российских подразделений группе компаний "Арнест".