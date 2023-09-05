МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россияне за январь-август купили 1,4 миллиона планшетов, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом средний чек на эти устройства сократился примерно на 15%, рассказали РИА Новости в группе "М.Видео-Эльдорадо". Продажи "АвтоВАЗа" в России выросли в августе

"Группа "М.Видео-Эльдорадо"… оценила российский рынок планшетов. За восемь месяцев 2023 года продажи категории в целом по стране составили порядка 1,4 миллиона девайсов, что почти на 25% больше, чем в прошлом году и сопоставимо с результатами января-августа 2021 года", — сообщили там.

По мнению компании, данная категория продолжает пользоваться стабильным спросом. "Средний чек при покупке планшета в России по итогам января-августа 2023 года относительно прошлого года снизился более чем на 15%, до порядка 20 тысяч рублей", — также подсчитал ритейлер. Так, наибольшим спросом у россиян пользовались планшеты базового и среднего ценового сегмента, преимущественно в диапазоне 10-20 тысяч рублей.

При этом примерно три четверти продаж заняли устройства с экраном более 10 дюймов (65% в 2022 году), а продажи моделей с подключением только по Wi-Fi впервые обошли девайсы с LTE. Более 65% приобретённых планшетов имеют память от 64 гигабайт (55% годом ранее).

"Повышенному спросу на планшеты в текущем году способствует стабилизация ситуации с ассортиментом и товарными запасами, появление новых линеек от популярных брендов, расширение присутствия китайских производителей, а также цикл обновления устройств. В число наиболее популярных производителей у нас в этом году входят… Samsung, Huawei и Apple, при этом значительно усилили свои позиции и занимают уже заметную долю realme, Xiaomi и ряд других конкурентных китайских производителей", — полагает старший менеджер товарной категории в департаменте "Компьютеры и планшеты" компании Алексей Ломов.

Он также отметил, что максимальная динамика спроса в этом году была зафиксирована в июле-августе – штучные продажи в магазинах группы превысили показатели прошлого года почти на 60%, когда в среднем по рынку рост составляет около 50%.