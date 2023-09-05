МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Продажи умных часов в России в июле-августе выросли почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний чек — на 21%, превысив 9900 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД". В России резко выросли продажи планшетов

"Средний чек покупки умных часов в июле-августе по сравнению с прошлым годом вырос на 21%, до 9913 рублей. Число покупок оказалось выше уровня прошлого года на 46%", — показал анализ данных из средних чеков.

Положительную динамику по обоим показателям, согласно данным аналитиков, продемонстрировали и умные колонки. По ним средний чек вырос на 3%, до 7436 рублей, а число покупок оказалось выше прошлогоднего на 36%.

"Увеличению трат на умные часы способствовал как возросший ценовой тренд по большинству категорий гаджетов на фоне курсовой волатильности июля-августа, так и активный спрос – в связи с приближением учебного года и делового сезона. В результате в сегменте товаров низкого ценового сегмента стали преобладать детские часы", — комментирует генеральный директор "Платформы ОФД" Алексей Баров.

Авторы исследования отметили, что в топ покупок умных часов попали популярные китайские марки и модели малоизвестных брендов, в основном среднего и низкого ценового сегмента. А вот носимые устройства Apple и Samsung покупают все меньше.