МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россияне в июле-августе заметно нарастили спрос на смартфоны, что произошло в том числе из-за ожиданий граждан по валютным курсам: число покупок по сравнению с прошлым годом выросло на 18%, а средний чек подрос на 19%, до 19 552 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД". В России резко выросли продажи планшетов

"Смартфоны — средний чек покупки 19 522 рубля, на 19% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше уровня прошлого года на 18%", — показал анализ данных из средних чеков в июле-августе в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отмечают, что рост продаж смартфонов происходит как на фоне низкой базы прошлого года, так и "инфляционных ожиданий июля-августа из-за изменений валютных курсов".

По их данным, высоким спросом у покупателей пользуются мобильные устройства в наиболее массовой "средней" ценовой категории, от 15 до 30 тысяч рублей, которые в совокупности занимают более половины рынка.

Однако в конце лета пользовались спросом и дорогие модели гаджетов — в ценовой категории свыше 60 тысяч рублей (число покупок в данной ценовой категории превышало прошлогодний уровень на 30-35%). Чаще всего в июле-августе россияне выбирали китайские бренды.