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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230906/841665629.html
В России значительно выросли продажи смартфонов
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Россияне в июле-августе заметно нарастили спрос на смартфоны, что произошло в том числе из-за ожиданий граждан по валютным курсам: число покупок по сравнению с прошлым годом... ПРАЙМ, 06.09.2023
новости, потребрынок, бизнес, экономика, россия, смартфоны, продажи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россияне в июле-августе заметно нарастили спрос на смартфоны, что произошло в том числе из-за ожиданий граждан по валютным курсам: число покупок по сравнению с прошлым годом выросло на 18%, а средний чек подрос на 19%, до 19 552 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД".
"Смартфоны — средний чек покупки 19 522 рубля, на 19% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше уровня прошлого года на 18%", — показал анализ данных из средних чеков в июле-августе в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.
Эксперты отмечают, что рост продаж смартфонов происходит как на фоне низкой базы прошлого года, так и "инфляционных ожиданий июля-августа из-за изменений валютных курсов".
По их данным, высоким спросом у покупателей пользуются мобильные устройства в наиболее массовой "средней" ценовой категории, от 15 до 30 тысяч рублей, которые в совокупности занимают более половины рынка.
Однако в конце лета пользовались спросом и дорогие модели гаджетов — в ценовой категории свыше 60 тысяч рублей (число покупок в данной ценовой категории превышало прошлогодний уровень на 30-35%). Чаще всего в июле-августе россияне выбирали китайские бренды.