МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Федеральная сеть кафе "Крошка Картошка" планирует в период ближайших трех-пяти лет утроить количество своих заведений и не исключает выход на IPO, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор сети Сергей Зайцев. Тимати и ресторатор Пинский разовьют сеть Domino's Pizza в России

"Сейчас компания хорошо себя чувствует: у нас нет кредитов, долгов, вот только завершили развитие системы и поддержки франчайзинга. IPO и привлечение инвестиций, безусловно, в планах, но для этого нужно вырасти хотя бы в три раза, а это перспектива трех-пяти лет", — сказал Зайцев.

Он уточнил, что в сейчас у сети 250 точек (75 собственных и 175 франчайзинговых) и около 3,5 тысячи сотрудников. "Всего 25 городов, но в наших планах все крупные города. К концу этого года мы начнем работу по развитию сети в Сибири, дальше будем смотреть и на Дальний Восток", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что сеть из года в год прирастет по числу заведений. "В прошлом году приросли примерно на 25 точек, на 25-30 хотим вырасти и в этом году. Да, рост достаточно умеренный, но мы не форсировали развитие, потому что полностью занимались обновлением бренда", — добавил он.

Зайцев рассказал, что компания планирует в этом году нарастить и выручку — до 5 миллиардов рублей. "Это на 15-20% больше, чем нам удалось заработать в прошлом году", — уточнил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.