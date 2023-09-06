МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российскому кино стало достаточно просто выйти на китайский рынок, а китайские партнеры активно покупают российскую кинопродукцию, заявила РИА Новости заместитель генерального директора компании "Москино" Юлия Брагина. Партнер "Нашего кино" рассказал о перспективах российской киноиндустрии

"Сейчас уже достаточно несложно выйти на китайский рынок, не нужно искать каких-то сложных путей и сложных контактов. То же самое и в России, сейчас уже есть наработанные связи, налаженные контакты", — сказала Брагина на полях мероприятия по презентации потенциала киноиндустрии Москвы, прошедшего в Пекине.

Брагина отметила, что потенциал кинопроката в Китае огромен.

"Поэтому многие российские проекты либо уже выходили в Китае, либо сейчас в процессе выхода. Китайские партнеры активно покупают российское кино. Великолепный тому пример — анимация, она сейчас прекрасно идет в Китае", — сказала Брагина.

По ее словам, в Китае также активно закупают новые российские фильмы. Кроме того, отметила Брагина, у России и Китая всегда есть планы по совместному сотрудничеству в сфере кинематографа и копродукции.

"Есть определенные сложности, которые нужно пройти в плане оформления прокатных удостоверений, но эта работа ведется, она успешно реализуется, фильмы выходят, и я надеюсь, что дальше взаимный прокат станет только больше", — подчеркнула она.

Во вторник компания "Москино" представила в Пекине потенциал киноиндустрии российской столицы, а также рассказала о работе различных структур, которые упрощают работу иностранных съемочных групп в Москве, в частности Московская кинокомиссия.

Московская кинокомиссия создана 21 февраля 2018 года по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. В ее задачи входит решение проблем, связанных с согласованием съемок в Москве, взаимодействие с организациями и проведение совместных, в том числе международных, мероприятий в сфере кинематографии, подготовка предложений для стимулирования иностранных и российских кинопроизводителей снимать фильмы в Москве и о Москве.