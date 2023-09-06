МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Открыть кафе "Крошка Картошка" по франшизе стоит от 3 миллионов рублей за фудтрак до 7 миллионов рублей за отдельную точку с посадочными местами, при этом формат фудтрака окупается быстрее остальных, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор сети Сергей Зайцев. Сеть кафе "Крошка Картошка" планирует утроить число точек

"Зависит от формата: будет это торговый центр, отдельно стоящее кафе с посадочными местами или фудтрак. Стандартное кафе на фудкорте — это примерно 4 миллиона рублей. Фудтрак с оборудованием — примерно 3-3,5 миллиона рублей. Ну а кафе с посадочными местами может колебаться в районе 5-7 миллионов", — сказал Зайцев в ответ на вопрос, во сколько обойдется открытие кафе по франшизе "Крошка Картошка".

При этом он отметил, что фудтрак — самый прибыльный формат: "последний окупился у нас всего за 11 месяцев".

"По остальным окупаемость чуть дольше — около 18 месяцев. Предел — 24 месяца, мы стремимся не идти ни в какую точку с более длительным порогом окупаемости", — уточнил глава компании.

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