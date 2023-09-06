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2023-09-06T07:48:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230906/841667235.html
Глава "Крошки Картошки" назвал стоимость открытия кафе сети в России
Потребрынок
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Открыть кафе "Крошка Картошка" по франшизе стоит от 3 миллионов рублей за фудтрак до 7 миллионов рублей за отдельную точку с посадочными местами, при этом формат фудтрака... ПРАЙМ, 06.09.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, кафе, сеть, открытие, оценка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Открыть кафе "Крошка Картошка" по франшизе стоит от 3 миллионов рублей за фудтрак до 7 миллионов рублей за отдельную точку с посадочными местами, при этом формат фудтрака окупается быстрее остальных, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор сети Сергей Зайцев.
"Зависит от формата: будет это торговый центр, отдельно стоящее кафе с посадочными местами или фудтрак. Стандартное кафе на фудкорте — это примерно 4 миллиона рублей. Фудтрак с оборудованием — примерно 3-3,5 миллиона рублей. Ну а кафе с посадочными местами может колебаться в районе 5-7 миллионов", — сказал Зайцев в ответ на вопрос, во сколько обойдется открытие кафе по франшизе "Крошка Картошка".
При этом он отметил, что фудтрак — самый прибыльный формат: "последний окупился у нас всего за 11 месяцев".
"По остальным окупаемость чуть дольше — около 18 месяцев. Предел — 24 месяца, мы стремимся не идти ни в какую точку с более длительным порогом окупаемости", — уточнил глава компании.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.