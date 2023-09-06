МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россияне в этом году готовились к холодам заранее — в июне-августе продажи зимних вещей выросли втрое в годовом выражении, наиболее популярны были мужские пальто, пуховики и жилеты, рассказали РИА Новости в маркетплейсе Ozon. Премиальные магазины одежды IDOL появятся в России в конце сентября

"Многие россияне стремятся заранее покупать сезонные вещи… В июне-августе россияне увеличили покупки зимних товаров в три раза в годовом выражении. Причем спрос на такие товары увеличивается ежегодно: за три месяца лета 2022 года интерес к зимним вещам вырос в два раза в годовом выражении", — подсчитали в компании.

Отмечается, что наибольший прирост спроса в этом году (в четыре раза) пришелся на категорию мужской одежды. Чаще всего пользователи маркетплейса покупали мужские спортивные пальто, пуховики и жилеты, балаклавы для охоты, а также демисезонные сапоги.

При этом продажи женской одежды для холодного сезона за этот период выросли в 2,8 раза. Девушки чаще всего также выбирали спортивные пальто и жилеты, зимние комбинезоны. В категории же детской одежды для зимы продажи увеличились в 2,7 раза. Наибольшим спросом пользовались демисезонные пальто, коконы и штаны для новорожденных, а также шапки.

"Сезон скидок провоцирует и спрос на товары для зимних видов спорта — покупки в этой категории выросли почти в три раза. Среди топ-товаров оказались снегоходы и мотобуксировщики (рост в 67 раз в годовом выражении), горные лыжи (рост почти в 12 раз), одежда для лыж и сноубординга (рост в пять раз), сноуборды (рост в четыре раза), а также хоккейная экипировка (рост в три раза)", — добавили в маркетплейсе.

Кроме того, в этот период высоким спросом пользовались и зимние аксессуары для автомобилей. Так, интерес к зимним шинам в июне-августе вырос почти в три раза, а к незамерзайкам — на 63%.