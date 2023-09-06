МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Федеральная сеть кафе "Крошка Картошка" впервые за 25 лет проведет масштабный ребрендинг, сообщили РИА Новости в компании. Пресс-служба представила агентству обновленный логотип и рассказала, что будет в новом меню. Сеть кофеен Costa Coffee в России планирует провести ребрендинг

Там уточнили, что переход сети на новый брендбук начался сегодня, 6 сентября — он затронет все собственные и франчайзинговые точки. Однако общий архитектурный дизайн существующих кафе будет меняться поэтапно.

"Концепция ребрендинга затронет все элементы визуальной коммуникации — фирменные цвета и стиль, логотип, униформу персонала, витрины и упаковки", — рассказали в компании.

Так, с логотипа исчез зеленый круг и дублирование названия сети. А вот шеф-повар — фирменный персонаж и символ "Крошки Картошки"— остался. Более того, в атрибутике бренда появились и другие герои: кошка Картошка и городские жители. Новый слоган компании — "Наполняем теплотой".

"Также посетителей ждут гастрономические изменения в меню. Например, в сети появится линейка фирменных десертов, а также новый формат картофеля — картофельный мэш", — добавили в сети.

"Компания начиналась и развивалась как русский бренд — такой, ближе к сказке. Но жизнь меняется, поменялись наши гости, меняемся и мы. Хотим стать современными, цифровыми, чтобы к нам приходила не только аудитория, которая выросла с брендом, но и молодежь. Хотим создать такой продукт, который спокойно можно взять с собой, такая "однорукая еда". Чтобы гости могли сказать — пойдем в "Крошку Картошку", и каждый из них нашел то, что ему хочется. Сейчас две трети нашей аудитории — это женщины 25-35 лет, но нам интересны и дети, и семьи, разные возрастные категории", — рассказал в интервью РИА Новости гендиректор сети Сергей Зайцев.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.